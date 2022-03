Südkorea: Hohe Beteiligung bei Präsidentenwahl

Seoul. Fünf Tage vor der Präsidentenwahl in Südkorea haben zahlreiche Menschen die Möglichkeit zur frühzeitigen Stimmabgabe genutzt. Die Beteiligung am ersten von zwei Tagen der Vorauswahl habe den Rekordwert von 17,57 Prozent erreicht, berichteten südkoreanische Sender am Freitag unter Berufung auf die nationale Wahlkommission. Das sei der bisher höchste Wert bei Vorauswahlen gewesen. Am nächsten Mittwoch sind knapp 44,2 Millionen Südkoreaner zur Wahl aufgerufen. Präsident Moon Jae In kann sich nicht zur Wiederwahl stellen. Laut letzten Umfragen lagen Lee Jae Myung von der regierenden Demokratischen Partei sowie Yoon Suk Yeol von der konservativen Partei Macht des Volkes dicht beieinander. (dpa/jW)