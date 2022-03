Wellington: Impfgegner setzen Camp in Brand

Wellington. In Neuseeland haben Impfgegner ihr Protestlager vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington in Brand gesetzt. Hunderte Polizisten waren am Mittwoch im Einsatz, um die Demonstranten mit Pfefferspray und Wasserwerfern zurückzudrängen. Daraufhin wurden sie mit Flaschen, Steinen und Farbbeuteln angegriffen. Als sich abzeichnete, dass die Polizei die Kontrolle über das vor drei Wochen errichtete Zeltlager übernehmen würde, setzten die Demonstranten das Camp in Brand. Später lieferten sich einige der Protestierenden in den angrenzenden Straßen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Drei Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt. (AFP/jW)