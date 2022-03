U-Ausschuss zu Korruption in ÖVP

Wien. In Österreich geht ein weiterer parlamentarischer Untersuchungsausschuss dem Verdacht der Korruption in der Ära von Exkanzler Sebastian Kurz nach. Zum Auftakt der Befragungen am Mittwoch betonte der Kanzler und designierte ÖVP-Chef Karl Nehammer seinen Willen zu mehr Transparenz insbesondere bei der Parteienfinanzierung und der Vergabe von Inseraten durch die Ministerien und das Kanzleramt. Der »ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss« will möglichen Machtmissbrauch und etwaigen Postenschacher während der Jahre 2017 bis 2021 unter die Lupe nehmen. Nehammer war in der fraglichen Zeit Innenminister und ÖVP-Generalsekretär. (dpa/jW)