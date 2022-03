Länder: Mehr Geflüchtete aus Ukraine

Berlin. Wegen des Kriegs in der Ukraine stellen sich mehrere Bundesländer auf die Ankunft von mehr Geflüchteten ein. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) rechnete am Mittwoch für die nächsten Tage und Wochen mit der Ankunft von bis zu 50.000 ukrainischen Flüchtlingen in seinem Bundesland. Zur Aufnahme sollen unter anderem zusätzliche Plätze in der Anschlussunterbringung wie auch bei den Übergangswohnheimen geschaffen werden. Berlins Senat hatte angekündigt, Plätze für zunächst 20.000 Geflüchtete zu schaffen. Mecklenburg-Vorpommern erhöht die Kapazität in den Erstaufnahmeeinrichtungen. (dpa/jW)