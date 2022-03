Hängepartie auf katholisch

Stefano Rellandini/REUTERS Rainer Maria Woelki (l.), hier noch als Erzbischof von Berlin (30.6.2012)

»Am Aschermittwoch ist alles vorbei«, lautet der Refrain eines vielgesungenen Kölschen Gassenhauers zur Karnevalszeit. Ob das auch für den am Mittwoch pünktlich zum Beginn der Fastenzeit aus einer fünfmonatigen »Auszeit« auf seinen Posten zurückgekehrten Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki gilt, bleibt zunächst offen. Ein vom Erzbistum am Mittwoch veröffentlichter Hirtenbrief des Kardinals sendete mehrdeutige Signale aus. Zwar wurde in dem auf der Internetseite des Erzbistums veröffentlichten Schreiben bekannt, dass Woelki Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten habe.

Erzbischof auf Probe

Gleichzeitig appellierte Woelki aber an die Gläubigen des Erzbistums, es noch einmal mit ihm zu versuchen: »Hierzu bitte ich Sie um Ihre Offenheit, Ihre Geduld, darum, dass Sie mir, nein, uns noch eine Chance geben.« In einer gesonderten Mitteilung informierte das Bistum weiter, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche »zu gegebener Zeit« über Woelkis Amtsverzicht entscheiden wolle. Bis dahin habe der Papst »angeordnet«, dass Woelki wie geplant am Aschermittwoch seinen Dienst im Erzbistum wieder aufnehme.

Woelki hatte die Auszeit angetreten, nachdem ihm Papst Franziskus »große Fehler« vor allem in seiner Kommunikation bescheinigt hatte. Das Erzbistum befindet sich, seit Woelki 2020 ein Gutachten über den Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Fällen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder zunächst nicht hatte veröffentlichen lassen, in einer Vertrauenskrise, die zu einer beispiellosen Austrittswelle von Gläubigen geführt hat.

Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht in Woelki nun einen »Erzbischof auf Probe beziehungsweise auf Abruf«, wie er am Mittwoch gegenüber dpa sagte. Der damit entstandene Schwebezustand sei im Grunde eine »Zumutung für Woelki«, der nun etwas liefern müsse, was er nicht leisten könne: »Dialogfähigkeit, Gabe der Versöhnung und die Bitte um Vergebung, die ihm die Gläubigen abnehmen können«. Den Gläubigen werde hingegen eine weitere Hängepartie zugemutet. Schüller fragte, wieviel Zeit sich der »immer zögerliche und zaudernde Papst Franziskus eigentlich noch nehmen« wolle, um zu erkennen, dass »die Scheidung auf katholisch im Erzbistum Köln zwischen Kardinal und Gläubigen unausweichlich« sei?

Wie kein anderer

Die von Frauen getragene Reformbewegung »Maria 2.0« protestierte derweil am Mittwoch vor dem Kölner Dom unter dem Motto »Stoppt Machtmissbrauch und Vertuschung in der katholischen Kirche« gegen Woelkis Rückkehr. Diese sei »ein fatales Zeichen für die Katholik:innen im Erzbistum und weit darüber hinaus«, wird Bernadette Rüggeberg, Sprecherin von »Maria 2.0«, im Demoaufruf vom 23. Februar zitiert. Woelki sei nicht »die einzige problematische Personalie«. Der Kardinal stehe aber »wie kein anderer für ein System, das im Umgang mit den Taten sexualisierter Gewalt bis heute Vertuschung als probates Mittel« ansehe. Ins selbe Horn hatte am Mittwoch morgen bereits der Solinger Oberbürgermeister und Vorsitzende des Diözesanrates im Kölner Bistum, der Vertretung der Laien in der katholischen Kirche, Tim Kurzbach (SPD), im Deutschlandfunk gestoßen: »Dieses System von Kirche, das hat keine Zukunft mehr, das führt uns in eine Kernschmelze im Erzbistum Köln, aber auch darüber hinaus.« Die Gläubigen wollten nicht nur personelle, sondern systematische Veränderung, so Kurzbach weiter.

Wie der Kölner Stadtanzeiger am Mittwoch berichtete, könnte Woelki auch von seiten der Justiz Ungemach drohen. Demnach wurden er sowie weitere aktuelle und ehemalige Bistumsverantwortliche im Zusammenhang mit dem am vergangenen Freitag wegen sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu zwölf Jahren Haft verurteilten Kölner Priester Hans Bernhard U. bei der Kölner Staatsanwaltschaft angezeigt. Dem Bericht zufolge werfen die Anzeigeerstatter der Bistumsleitung »eine vorsätzliche Beihilfe durch Unterlassen oder auch eine fahrlässige Körperverletzung zu Lasten der Opfer« vor. Laut dem Urteil hatte U. neun Mädchen im Zeitraum von 1993 bis 2018 in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich sexualisierte Gewalt angetan.