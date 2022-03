Bericht: BRD übergibt Waffen an Ukraine

Berlin. Die von der Bundesrepublik bereitgestellten Waffen für die ­Ukraine sind übergeben worden. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin. Bei den Lieferungen an die Ukraine sollten die Waffen nach Angaben des Reservistenverbandes bis an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden. »Es geht bis an die Grenze«, hatte der Präsident des Verbands, der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg, am Montag dem Sender Welt gesagt. Dort sollten sie von ukrainischen Logistikern abgeholt werden. Am Sonnabend hatte die Bundesregierung angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte mit 1.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ »Stinger« unterstützen zu wollen. (dpa/jW)