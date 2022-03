Keine Volleyball-WM

Lausanne. Der Volleyballweltverband FIVB hat Russland die Weltmeisterschaft der Männer entzogen. Das Turnier hätte ursprünglich vom 26. August bis 11. September stattfinden sollen. Wie die FIVB am Dienstag mitteilte, seien der russische Verband und das Organisationskomitee informiert worden. Der Weltverband werde nach alternativen Gastgebern suchen. Zudem gaben die FIVB und der europäische Verband CEV am Nachmittag den Ausschluss russischer und belarussischer Nationalteams, Vereine und Offizieller in allen Wettbewerben bekannt. Die CEV suspendierte außerdem Mitglieder der beiden Verbände von ihren Funktionen im europäischen Verband. (sid/jW)