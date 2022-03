Afrikanische Union beklagt Rassismus

Abuja. Mehrere afrikanische Regierungen bemühen sich nach Berichten über rassistische Behandlung ihrer Bürger an ukrainischen Grenzübergängen, diesen bei der Flucht aus dem Kriegsland zu helfen. Der derzeitige Vorsitzende der Afrikanischen Union, der senegalesische Präsident Macky Sall, erklärte am Montag abend, er sei »besonders beunruhigt über Berichte, wonach afrikanischen Bürgern auf der ukrainischen Seite der Grenze das Recht verweigert wird, die Grenze zu überqueren und sich in Sicherheit zu bringen«. (AFP/jW)