Finnland debattiert NATO-Beitritt

Helsinki. Das finnische Parlament hat am Dienstag über eine NATO-Mitgliedschaft debattiert. Auslöser war eine Petition, die ein Referendum über einen Beitritt Finnlands zu dem Kriegsbündnis fordert. Ministerpräsidentin Sanna Marin erklärte noch am Montag abend auf Twitter, auf der Parlamentssitzung werde es generell um die Lage in der Ukraine gehen. Da die Petition jedoch die für eine Parlamentsdebatte notwendige Anzahl von 50.000 Unterschriften erreicht habe, sei es »sinnvoll, die Haltungen der Parteien« zu einer NATO-Mitgliedschaft zu erörtern. Finnland, das sich eine 1.340 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt, ist Partnerstaat der NATO. (AFP/jW)