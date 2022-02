Gemälde übergeben

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hat Amsterdam ein Gemälde von Wassily Kandinsky (1866–1944) an die Erben des ursprünglichen jüdischen Eigentümers zurückgegeben. Das Gemälde »Bild mit Häusern« (1909) wurde am Montag den Erben übergeben, wie die Stadt mitteilte. Jahrelang hatte das Bild, das als Raubkunst qualifiziert worden war, im Stedelijk Museum für moderne Kunst in der niederländischen Hauptstadt gehangen. (dpa/jW)