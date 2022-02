Toyota stoppt Produktion in Japan

Tokio. Der japanische Autokonzern Toyota muss wegen eines mutmaßlichen Cyberangriffs gegen einen heimischen Zulieferer alle seine Produktionsbänder in Japan vorübergehend stoppen. Wie das Unternehmen am Montag bekanntgab, war es bei dem Zulieferer Kojima Industries zu einem Ausfall des Computersystems gekommen. Vermutet werde ein Cyberangriff. Toyota werde alle seine 28 Produktionslinien an 14 Fabrikstandorten in Japan an diesem Dienstag stoppen. Die Maßnahme gelte vorerst für einen Tag. (dpa/jW)