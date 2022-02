Huawei setzt weiter auf Europageschäft

Barcelona. Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei hält trotz US-Sanktionen an seinem Smartphonegeschäft in Europa fest. »Wir werden weiterhin neue Smartphones auf europäische Märkte bringen«, sagte Westeuropachef William Tian am Sonntag am Rande der Mobilfunkmesse »Mobile World Congress« in Barcelona. Huawei war einst die Nummer zwei im Smartphonegeschäft, der Marktanteil schrumpfte infolge von US-Sanktionen insbesondere im Westen drastisch. (dpa/jW)