Kolumbien: Tote bei Unfall in Bergwerk

Tasco. Bei einer Methangasexplosion in einem kolumbianischen Kohlebergwerk sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Fünf Bergleute würden noch vermisst, teilte die Bergbaubehörde des südamerikanischen Lands am Sonntag (Ortszeit) mit. Das Unglück ereignete sich demnach am Vortag in dem von dem Unternehmen Ingecolmaq SAS betriebenen Bergwerk La Chapa in der Gemeinde Tasco. Öl und Kohlebriketts sind Kolumbiens wichtigste Exportgüter. Im vergangenen Jahr starben landesweit 130 Menschen bei Bergbauunfällen, im Jahr davor waren es 171 Todesopfer. Die meisten tödlichen Unfälle werden in illegal betriebenen Bergwerken verzeichnet. (AFP/jW)