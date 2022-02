Deutsche Marine schickt weitere Schiffe

Kiel. Die deutsche Marine entsendet weitere Schiffe in die Ostsee. Wie die »Einsatzflottille 1« am Montag mitteilte, haben am Nachmittag die Minenjagdboote »Sulzbach-Rosenberg« und »Homburg«, das Minensuchboot »Siegburg« und der Tender »Elbe«, ein Versorgungsschiff, den Marinestützpunkt Kiel verlassen. Zusätzlich machten sich am Vormittag die Minenjagdboote »Datteln« und »Fulda« auf den Weg. Anlass seien »die im Moment zugespitzte Russland-Ukrai­ne-Krise und die verstärkte Bedrohung, die insbesondere Deutschlands Partner in Osteuropa wahrnehmen«, erklärte die Marine. (dpa/jW)