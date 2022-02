EU will russische Medien RT und Sputnik verbieten

Brüssel. Die EU will die russischen Staatsmedien RT und Sputnik verbieten. Diese würden nicht länger in der Lage sein, »Lügen« zu verbreiten, um den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine zu rechtfertigen und Spaltung in der EU zu säen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag abend in Brüssel. Die deutsche Politikerin sagte, man arbeite an Instrumenten, die »giftigen und schädlichen Desinformationen in Europa« zu verbieten. Sie sprach von einem einmaligen Schritt. Das Verbot solle auch die Tochtergesellschaften von RT und Sputnik betreffen. Details etwa zum Zeitrahmen oder dem Vorgehen gegen beide Medien nannte sie nicht. (dpa/jW)