US-Delegation auf dem Weg nach Taiwan

Washington. Die USA entsenden eine Delegation ehemaliger hochrangiger Verteidigungs- und Sicherheitsbeamter nach Taiwan. Das teilte ein hoher Beamter der US-Regierung am Montag mit. Die Delegation wird voraussichtlich an diesem Dienstag in der abtrünnigen chinesischen Provinz eintreffen. Geplant ist ein Treffen mit Regierungschefin Tsai Ing-wen und Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng. Der Besuch unter der Leitung des ehemaligen Vorsitzenden der Generalstabschefs Michael Mullen erfolgt zu einer Zeit, in der Taiwan seine Alarmbereitschaft gegenüber Beijing erhöht hat. Begleitet wird er von Meghan O’Sullivan, einer früheren stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaterin, und Michèle Flournoy, einer ehemaligen Unterstaatssekretärin für Verteidigung. Die Reise soll dazu dienen, »unsere anhaltende Unterstützung für Taiwan zu demonstrieren«, so der Beamte gegenüber Reuters. (jW/Reuters)