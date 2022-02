Moroni. Nach einem Flugzeugabsturz auf den Komoren werden 14 Menschen vermisst. Bei der Suchaktion seien erste Trümmer des Flugzeugs in der Küstenregion von Djoièzi gefunden worden, erklärte das Verkehrsministerium des ostafrikanischen Landes am Sonnabend. Dies bestätige, dass die Maschine abgestürzt sei. Die kleine Cessna-Maschine war nach Angaben der Airline AB Aviation rund 2,5 Kilometer entfernt von ihrem Zielort, der Stadt Fomboni auf der Insel Mohéli, vom Radar verschwunden. An Bord waren laut dem Ministerium zwölf komorische Staatsbürger sowie zwei aus Tansania stammende Piloten. (AFP/jW)