Ägypten: Krisensitzung der Arabischen Liga

Kairo. Ägypten hat wegen des Kriegs in der Ukraine eine Krisensitzung der Arabischen Liga gefordert. Dies teilte das ägyptische Außenministerium am Sonntag mit. Ägyptens Regierung hatte sich am Donnerstag besorgt über die Lage in der Ukraine geäußert. Die Vereinigten Arabischen Emirate riefen unterdessen zu einer politischen Lösung des Konflikts auf. In einer Resolution im UN-Sicherheitsrat, der Russlands Angriff verurteilte, hatte sich der Golfstaat zunächst enthalten. (dpa/jW)