Überschwemmungen in Malaysia

Kuala Lumpur. Wegen heftiger Regenfälle und Überschwemmungen sind in Malaysia knapp 12.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Tausende Menschen in den nördlichen Bundesstaaten Kelantan und Terengganu mussten ihre Häuser verlassen und wurden in Notunterkünften untergebracht, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Nach Angaben der Wetterbehörde wird das Unwetter in den nördlichen Bundesstaaten voraussichtlich weiter andauern. Auch für die Insel Borneo wurde Starkregen erwartet.

In dem südostasiatischen Land kommt es zu dieser Jahreszeit zwar häufig zu Unwettern und Überschwemmungen. Aber zwischen Dezember und Januar hatte das Land die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten erlebt. Rund 50 Menschen kamen ums Leben, 125.000 weitere mussten ihre Häuser verlassen. (AFP/jW)