Französische Marine fängt Flüchtlinge ab

Lille. Die französische Marine hat im Ärmelkanal 40 schiffbrüchige Mi­granten abgefangen. Die Menschen hätten versucht, nach Großbritannien zu gelangen, erklärten die Behörden am Sonnabend. Die Marine brachte sie demnach nach Dunkerque, wo Polizei und Feuerwehr sich um sich kümmern sollten. In der Gegend hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Wetterwarnungen wegen starker Winde gegeben. Die Zahl der »illegalen« Überfahrtsversuche hatte 2021 mit mehr als 28.000 einen neuen Höchststand erreicht, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. (AFP/jW)