Pjöngjang testet offenbar erneut Rakete

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat anscheinend erneut einen Raketentest durchgeführt. »Nordkorea hat ein nicht identifiziertes Geschoss gen Osten abgefeuert«, erklärte das südkoreanische Militär am Sonntag. Nach Angaben eines Sprechers des japanischen Verteidigungsministeriums handelte es sich vermutlich um eine ballistische Rakete. Die Regierung in Tokio legte demnach über die japanische Botschaft in Beijing Protest gegen den Test ein. Tokio und Pjöngjang unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Sollte sich der Raketentest bestätigen, wäre es bereits der achte in diesem Jahr. Im Januar hatte Pjöngjang zwei Hyperschallraketen, vier Kurzstreckenraketen sowie einen Marschflugkörper und eine ballistische Mittelstreckenrakete getestet. (AFP/jW)