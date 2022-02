BASF: Mehr Dividende nach Milliardengewinn

Ludwigshafen. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will nach einem Milliardengewinn im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Der Vorstand plane, die Dividende auf 3,40 Euro je Aktie zu erhöhen, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mit. Im Vorjahr hatte BASF 3,30 Euro je Anteilsschein gezahlt. 2021 betrug der auf die Aktionäre anfallende Gewinn 5,5 Milliarden Euro. (dpa/jW)