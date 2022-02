Jemen: Ansarollah schießen Drohnen ab

Sanaa. Die jemenitische Ansarollah (»Huthi«) hat am Freitag bekanntgegeben, zwei Spionagedrohnen abgeschossen zu haben. Diese gehörten der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition und seien vermutlich in den Vereinigten Staaten hergestellt worden, hieß es weiter. Die erste Drohne sei in der nördlichen Provinz Al-Dschawf abgeschossen worden, die zweite im Bezirk Al-Dschubah in der zentralen Provinz Marib, berichtete der Sender Al-Masirah. Die Kriegskoalition hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Die von Riad unterstützten »Regierungstruppen« kämpfen seit knapp sieben Jahren gegen die Ansarollah. Al-Dschawf und Marib sind wichtige Frontabschnitte. Große Teile von Al-Dschawf stehen unter der Kontrolle der Ansarollah, während die ölreiche Provinz Marib noch größtenteils unter der Kontrolle der »Regierung« steht. (Xinhua/jW)