Türkei bombardiert Ziele in Nordsyrien

Kamischli. Eine türkische Drohne hat am Donnerstag abend einen Kleinbus auf der Straße zwischen Kamischli und Amude in Nordsyrien bombardiert. Bei dem Angriff wurden vier der 15 Insassen verletzt, drei Frauen und der Busfahrer. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Angriff handelte es sich um den dritten Drohnenangriff der Türkei auf Fahrzeuge in der Nähe von Amude in diesem Monat. Am 9. Februar waren beim Beschuss eines Fahrzeugs ein Elfjähriger getötet und drei weitere Personen verletzt worden. Die Drohnenangriffe sind Teil der Spezialkriegsführung der Türkei, die auf die Vertreibung der Zivilbevölkerung aus der nordostsyrischen Autonomieregion zielt. (ANF/jW)