Schweiz plant neues EU-Abkommen

Bern. Die Schweiz will nach ihrer Absage an ein Rahmenabkommen mit der EU im vergangenen Jahr Brüssel nun ein neues Paket für die künftigen Beziehungen vorschlagen. Das Paket soll »die ganze Palette der Beziehungen mit der EU« abdecken, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis am Freitag in Bern. Die Schweiz strebe etwa ein Binnenmarktabkommen und eine Regelung bei Strom und Lebensmittelsicherheit an sowie Assoziierungsabkommen in den Bereichen Forschung, Gesundheit und Bildung. Mit Brüssel würden zwar Sondierungsgespräche angestrebt, die genauen Optionen sollen aber vor Verhandlungen zuerst mit den Kantonen und Sozialpartnern abgesprochen werden, sagte Cassis. (dpa/jW)