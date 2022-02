Tötung von Floyd: Weitere Expolizisten verurteilt

Saint Paul. Im zweiten Prozess um den gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd in der US-Stadt Minneapolis sind drei Expolizisten schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht in der Stadt Saint Paul sah es am Donnerstag (Ortszeit) als erwiesen an, dass Tou Thao, Alexander Kueng und Thomas Lane die Bürgerrechte des 46jährigen Floyd bei seiner brutalen Festnahme im Mai 2020 verletzt hatten. Die Jury sprach die drei Angeklagten wegen unterlassener Hilfeleistung schuldig. Thao und Kueng wurden zusätzlich schuldig gesprochen, die »unverhältnismäßige Gewalt« des als Haupttäter bereits verurteilten Expolizisten Derek Chauvin nicht gestoppt zu haben. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Ihnen droht eine langjährige Haftstrafe. Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden. (AFP/jW)