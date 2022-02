Angriff verurteilt

Frankfurt am Main/Bonn. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) »verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine auf das schärfste«. In einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme empfehlen DOSB-Präsident Thomas Weikert und DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher »unseren Mitgliedsorganisationen, die Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingsmaßnahmen in Russland und den Kriegsgebieten auszusetzen«. (sid/jW)