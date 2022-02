Zusammen stolz

Chicago. Der US-Fußballverband gab am Dienstag bekannt, dass der seit 2019 schwelende Streit um gleiche Bezahlung beigelegt sei. Die Einnahmelücke zwischen Spielerinnen und Spielern ist somit geschlossen, auch Turnierprämien werden angeglichen. Die Übereinkunft muss allerdings noch unterzeichnet und von einem Gericht abgesegnet werden. »Wir haben unsere Differenzen ausgeräumt und stehen stolz zusammen«, gaben die beiden Nationalteams in einem gemeinsamen Statement bekannt. AFP zufolge ist die Einigung 24 Millionen Dollar (etwa 21 Millionen Euro) schwer. Das Geld soll an die Spielerinnen ausgezahlt werden, aber auch in die Förderung von Frauen- bzw. Mädchenfußball fließen. (sid/jW)