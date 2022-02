Abtreibungsrecht in Kolumbien ausgeweitet

Bogotá. In Kolumbien hat das Verfassungsgericht den Schwangerschaftsabbruch bis zur 24. Schwangerschaftswoche erlaubt. Dies gab das Gericht in einer Mitteilung am Montag (Ortszeit) bekannt. Zuvor war der Abbruch in dem südamerikanischen Land nur in besonderen Fällen erlaubt gewesen, etwa nach einer Vergewaltigung, bei Lebensunfähigkeit des Fötus oder bei Gefahr für das Leben der Mutter. Schätzungen zufolge gab es in Kolumbien pro Jahr rund 400.000 heimliche Abbrüche. Nach der 24. Schwangerschaftswoche gelten weiter die bisherigen Gründe für einen legalen Abbruch. (dpa/jW)