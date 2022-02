Niger: 17 Tote nach Anschlag

Niamey. Im westafrikanischen Niger sind bei einem Anschlag mindestens 17 Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Schwer bewaffnete Täter hätten am Sonntag einen Bus auf einer Landstraße nahe der südwestlichen Stadt Banibangou, in Grenznähe zu Mali, angegriffen, teilte die Regierung am Dienstag mit. Das Fahrzeug sei demnach komplett ausgebrannt. (dpa/jW)