UFO fürchtet Kahlschlag bei Lufthansa-Tochter

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft UFO für die Beschäftigten in den Kabinen der Passagiermaschinen fürchtet Entlassungen bei der Lufthansa-Tochter Eurowings Europe, die 2022 von Österreich nach Malta verlegt werden soll. Insbesondere am Standort München deute vieles auf eine Betriebsschließung hin, erklärte die Gewerkschaft am Dienstag. »Die Mitarbeiter befürchten, im Sommer noch einmal alles geben und danach gehen zu müssen«, so UFO. (dpa/jW)