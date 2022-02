»Rigaer 94«: Allen gekündigt

Berlin. Im alternativen Wohn- und Kneipenprojekt »Rigaer 94« in Berlin-Friedrichshain ist allen Mietern sowie Bewohnern der 31 Wohnungen gekündigt worden. Das sagte Anwalt Alexander von Aretin, der eine britische Briefkastenfirma als angebliche Eigentümerin des Gebäudes in der Rigaer Straße vertritt, laut Berliner Kurier am Dienstag am Rande eines Räumungsverfahrens vor dem Amtsgericht Kreuzberg. Betroffen seien neben Altmietern alle bei einer Razzia der Polizei in dem teilbesetzten Gebäude im Oktober 2021 angetroffenen Personen. Im aktuellen Räumungsverfahren um eine laut von Aretin als gemeinschaftlicher Sportraum zweckentfremdete Wohnung will das Gericht am 29. März entscheiden. (jW)