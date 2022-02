Essen: Wohnkomplex wird wohl abgerissen

Essen. Der ausgebrannte Wohnkomplex in Essen wird wohl abgerissen. Uwe Eichner, Chef der Wohnungsgesellschaft Vivawest, erklärte jedenfalls am Dienstag: »Ich persönlich gehe davon aus, dass wir das Gebäude abreißen müssen und dort neu errichten.« Die statistischen Gutachten müssten abgewartet werden. Für die Ermittlung der Brandursache schickte die Polizei am Tag nach dem Brand wegen der Einsturzgefahr einen »Roboterhund« ins Gebäude. Drei Menschen waren bei dem Großbrand in der Innenstadt verletzt worden. Etwa 100 Mieter wurden ausquartiert. (dpa/jW)