BRD reicht Plan für EU-Agrarmilliarden ein

Berlin. Die BRD hat mit Verspätung festgelegt, wie sie die milliardenschwere EU-Agrarförderung in den kommenden Jahren verwenden will. Er könne mitteilen, »dass während wir hier gerade reden, Deutschland den Strategieplan bei der EU-Kommission einbringt«, sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Özdemir betonte, dass jeder zweite Euro der für die Jahre 2023 bis 2027 zur Verfügung stehenden 30 Milliarden Euro »für Klima, für Umwelt und für Artenschutz« ausgegeben werde. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) halten die Vorhaben für unzureichend. Sie verfehlten »die Ziele beim Klimaschutz, bei der Wiederherstellung der Biodiversität, beim Ausbau des Ökolandbaus und Umbau der Nutztierhaltung«, teilten die Verbände mit. (dpa/jW)