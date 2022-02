England: Kritik an Ende der Coronamaßnahmen

London. In England haben Experten die Pläne für die Beendigung der Isolationspflicht für Coronainfizierte am Montag als voreilig und nicht auf wissenschaftlichen Einschätzungen beruhend kritisiert. Zuvor hatte der britische Premierminister Boris Johnson die Abschaffung der letzten Coronamaßnahmen in England angekündigt. »Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber dank der unglaublichen Impfkampagne sind wir der Rückkehr zur Normalität einen Schritt näher gekommen und geben den Menschen endlich ihre Freiheit zurück«, erklärte Johnson am Montag. Als eine der letzten Schutzmaßnahmen soll nun voraussichtlich noch in dieser Woche die Pflicht zur häuslichen Isolation nach einem positiven Coronatest abgeschafft werden. Auch die kostenlosen Testangebote will die Regierung zurückfahren. (AFP/dpa/jW)