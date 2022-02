BRD-Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal

Frankfurt am Main. Die anhaltende Coronakrise hat die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank zu Jahresbeginn ausgebremst. »Im Winterquartal 2022 dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung erneut spürbar zurückgehen«, hieß es im am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Dazu dürften neben den Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie auch Arbeitsausfälle aufgrund der Omikron-Virusvariante beigetragen haben. Im Schlussquartal 2021 war die Wirtschaftsleistung in der BRD nach vorläufigen Daten bereits um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken. (dpa/jW)