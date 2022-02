»Parlamentarische Linke« in der SPD-Fraktion mit neuer Spitze

Michael Kappeler/dpa Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch (13.1.2022)

Berlin. Die sogenannte Parlamentarische Linke in der SPD-Bundestagsfraktion hat sich neu aufgestellt. Der Zusammenschluss ist neben den Seeheimern und den sogenannten Netzwerkern eine von drei organisierten Strömungen in der Fraktion. Der langjährige Sprecher Matthias Miersch wurde am Dienstag in seiner Funktion bestätigt, wie der Zusammenschluss mitteilte. Neu in den Vorstand gewählt wurden die Bielefelder Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar sowie Elisabeth Kaiser, Abgeordnete aus Gera, die der jetzigen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas als Schatzmeisterin nachfolgt. Der SPD-Fraktionsvize Sönke Rix, der bereits stellvertretender Sprecher der Parlamentarischen Linken war, komplettiert den vierköpfigen Vorstand. (dpa/jW)