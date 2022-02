Malis Armee tötet 57 Dschihadisten

Bamako. Bei einem Einsatz der malischen Armee gegen dschihadistische Gruppierungen im Norden des Landes sind nach Militärangaben 57 »Terroristen« sowie acht Soldaten getötet worden. Die Armee habe ein Rebellenlager angegriffen, nachdem »nicht identifizierte Bewaffnete« in der Region Archam Regierungstruppen attackiert hätten, erklärten die Streitkräfte am Sonnabend. Aus der Grenzregion zu Burkina Faso und Niger hatte es zuletzt Berichte über zunehmende Gewalt der Dschihadisten gegen Zivilisten gegeben. Islamisten töteten übereinstimmenden Angaben aus verschiedenen Quellen zufolge in den vergangenen Tagen rund 40 Menschen, denen sie vorwarfen, einer rivalisierenden Gruppierung anzugehören. Am Donnerstag hatten Frankreich und seine europäischen Partner des sogenannten Takuba-Einsatzes den Abzug ihrer Soldaten aus Mali angekündigt. (AFP/jW)