Gazakrieg 2021: Israel gegen UN-Untersuchung

Tel Aviv. Israel lehnt eine Zusammenarbeit mit einer UN-Untersuchungskommission zum Gazakrieg im Mai vergangenen Jahres ab. Es sei nicht damit zu rechnen, dass Israel bei der Untersuchung eine gerechte und unvoreingenommene Behandlung erfahren werde, hieß es am Donnerstag in einem offiziellen Schreiben an die Vorsitzende der Kommission, Navanethem »Navi« Pillay. Israel werde Pillay im Rahmen der Untersuchung auch keine Einreise nach Israel genehmigen, sagte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Donnerstag abend. Als Grund hieß es, die Kommission sowie drei der Mitglieder seien eindeutig antiisraelisch eingestellt. (dpa/jW)