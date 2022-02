Kanadische Polizei nimmt Trucker fest

Ottawa. Die Polizei in Kanada hat zwei Anführer der seit rund drei Wochen andauernden Blockade in der Hauptstadt Ottawa festgenommen. Wie auf von den Demonstranten am Donnerstag abend (Ortszeit) im Netz veröffentlichten Videos zu sehen war, wurden zwei Organisatoren der Proteste von Polizisten in Gewahrsam genommen. Die Beamten machten von den Notstandsbefugnissen der kanadischen Regierung Gebrauch. Premierminister Justin Trudeau hatte sich am Montag auf diese berufen, um gegen die Protestkonvois vorzugehen. Ottawas Interimspolizeichef Steve Bell hatte den Protestierenden am Mittwoch ein Ultimatum gestellt und mit Festnahmen gedroht, falls sie nicht das Stadtzentrum räumten. Am Donnerstag hatte er die Polizeipräsenz im Parlamentsviertel deutlich erhöht. Die Lkw-Fahrer demonstrieren mit der Blockade der Hauptstadt sowie mehrerer Grenzübergänge zu den USA gegen die Coronapolitik der Regierung. (AFP/jW)