Italiens Schüler protestieren gegen Bildungssystem

Rom. In Italien sind landesweit Tausende Schüler nach dem Tod zweier Praktikanten gegen das Bildungssystem auf die Straße gegangen. In Turin im Nordwesten des Landes kam es am Freitag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Demnach flogen Farbbeutel in Richtung des Hauptsitzes des Unternehmerverbandes Confindustria. Hintergrund sind zwei Todesfälle: Ein 16jähriger starb vor wenigen Tagen während eines verpflichtenden Schülerpraktikums bei einem Autounfall in den Marken, ein 18jähriger war Ende Januar bei einem Arbeitsunfall nahe Udine ums Leben gekommen. (dpa/jW)