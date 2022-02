Abtreibungsgegner zu Geldstrafe verurteilt

Weinheim. Das Weinheimer Amtsgericht hat den radikalen Abtreibungsgegner Klaus Günter Annen wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte die Gynäkologin Kristina Hänel, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, als Auftrags- und Massenmörderin bezeichnet, wie der SWR am Dienstag berichtete. Die Ärztin trat als Nebenklägerin auf und sagte am Dienstag als Zeugin vor dem Amtsgericht aus. Sie zeigte sich zufrieden mit dem Urteil und nannte es historisch. Annen beschäftigt die Justiz seit vielen Jahren. Immer wieder greift er Ärztinnen und Ärzte an und macht mit teils drastischen Veröffentlichungen Stimmung gegen Praxen und Kliniken, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. (jW)