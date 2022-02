Inflation wirkt sich auf EU-Mindestlöhne aus

Berlin. Die Teuerungsrate hat auch auf EU-Ebene erheblichen Einfluss auf die Mindestlöhne: Zwar stiegen diese zum Jahreswechsel in der Union deutlich an, der mittlere Zuwachs betrug vier Prozent, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag erklärte. Inflationsbereinigt hatten die Menschen, die den Mindestlohn beziehen, durchschnittlich allerdings nur 1,4 Prozent mehr Geld in der Tasche. (AFP/jW)