Honduras’ Expräsident bis Mitte März in U-Haft

Tegucigalpa. Der wegen mutmaßlicher Verwicklung in den Drogenhandel von den USA gesuchte honduranische Expräsident Juan Orlando Hernández muss mindestens bis Mitte März in Polizeigewahrsam bleiben. Der zuständige Richter habe bei einer ersten Anhörung »beschlossen, die vorläufige Festnahme von Juan Orlando Hernández Alvarado anzuordnen, um seine Anwesenheit bei der zweiten Anhörung am 16. März zu gewährleisten«, erklärte der Sprecher des Obersten Gerichtshofs in Tegucigalpa, Melvin Duarte, am Mittwoch (Ortszeit). Hernández war am Dienstag festgenommen worden. (AFP/jW)