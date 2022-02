Milliardenausfälle in Pandemiejahren

München. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts verzeichnet die Wirtschaft der Bundesrepublik in der Coronakrise Ausfälle in Höhe 330 Milliarden Euro. Wie das Münchner Institut am Donnerstag mitteilte, entspricht das für die Jahre 2020 und 2021 in der Summe zehn Prozent der Wirtschaftsleistung des Jahres 2019. Ausgehend von Prognosen Ende 2019 wäre die Wirtschaft ohne die Krise in beiden Coronajahren je um 1,3 Prozent gewachsen, rechnete das Institut vor. Die Wirtschaft war in der Bundesrepublik 2020 um 4,6 Prozent eingebrochen und verzeichnete im vergangenen Jahr dann ein Wachstum von 2,8 Prozent. (AFP/jW)