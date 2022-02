Commerzbank streicht wieder Gewinne ein

Frankfurt am Main. Die Commerzbank will ihren Gewinn durch Schließungen und Entlassungen weiter steigern. Im vergangenen Jahr konnte das Geldhaus nach Rekordverlusten von 2,9 Milliarden Euro 2020 bereits Gewinne von 430 Millionen Euro erzielen. Das Institut strebe einen Konzerngewinn von über einer Milliarde Euro an, jubelte Vorstandschef Manfred Knof am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die Commerzbank, deren größter Anteilseigner die Bundesrepublik ist, will das vor allem mit Kahlschlag erreichen: Die Zahl der Vollzeitstellen soll von ursprünglich etwa 39.500 bis 2024 auf 32.000 verringert werden, die Menge der Filialen in der Bundesrepublik von 790 auf 450 nahezu halbiert. (dpa/jW)