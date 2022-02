Verdi: Warnstreikwelle bei der Postbank

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft Verdi hat vor der zweiten Tarifrunde bei der Postbank eine »größere Warnstreikwelle« angekündigt. Wie Verdi-Verhandlungsführer Jan Duschek am Donnerstag mitteilte, würden Filialen im gesamten Bundesgebiet geschlossen bleiben. Verdi will an diesem Freitag und Sonnabend über 100 Filialen des Geldinstituts lahmlegen. Die Gewerkschaft fordert für etwa 15.000 Beschäftigte der Bank sechs Prozent mehr Lohn sowie eine Coronaprämie in Höhe von bis zu 1.500 Euro. 60 Prozent der Arbeitszeit soll außerdem mobil abgearbeitet werden können. Die Postbank will bis Ende 2023 etwa 200 ihrer zuletzt 750 Geschäftsstellen schließen. (dpa/jW)