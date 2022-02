Israel greift Ziele nahe Damaskus an

Damaskus. Israels Militär hat nach syrischen Angaben erneut Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus mit Raketen angegriffen. Es seien in der Nacht von den israelisch besetzten Golanhöhen aus mehrere Boden-Boden-Raketen auf Ziele nahe der Ortschaft Sakia abgefeuert worden, teilte die syrische Nachrichtenagentur SANA am Donnerstag mit. Es gab zunächst keine Angaben zu möglichen Todesopfern. Laut SANA entstand bei dem Angriff Sachschaden. Vor einer Woche waren bei einem ähnlichen Angriff ein syrischer Soldat getötet und fünf weitere verletzt worden. Israels Armee greift immer wieder Ziele im Nachbarland Syrien an. (dpa/jW)