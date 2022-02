Australien: Mehr als 600 Tage Asylhaft

Sydney. Australien hält Asylsuchende einem Bericht zufolge durchschnittlich 689 Tage in Einwanderungshaft. Zum Vergleich nannte die Organisation Human Rights Watch am Mittwoch die Zahlen aus den USA und Kanada: 55 beziehungsweise 14 Tage. In Australien hätten die Behörden 117 Menschen sogar für mehr als fünf Jahre inhaftiert. Acht Asylsuchende hätten mehr als zehn Jahre in Einwanderungshaft verbracht. Dem Innenministerium in Canberra zufolge befinden sich derzeit 1.459 nichtaustralische Staatsbürger mit unklarem Aufenthaltsstatus in Einwanderungshaft. Human Rights Watch erklärte dazu: Die Regierung solle aufhören, Menschen zu bestrafen, die möglicherweise vor Gewalt und Unrecht geflohen seien, »und rechtskonforme Alternativen« anbieten. (dpa/jW)