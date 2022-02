Fall Albrecht: Verhandlung vertagt

Frankfurt am Main. In Hessen ist der für diesen Donnerstag geplante Prozesstermin gegen den Bundeswehr-Offizier und mutmaßlichen Rechtsterroristen Franco Albrecht verschoben worden. Als Grund wurde die Erkrankung eines Senatsmitglieds des Oberlandesgerichts Frankfurt angegeben. Das Verfahren gegen Albrecht, der sich wegen Anschlagsplänen verantworten muss und mittlerweile wieder in Untersuchungshaft sitzt, soll am 24. Februar fortgesetzt werden. (dpa/jW)